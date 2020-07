Ministra da Agricultura diz que portugueses têm a responsabilidade de" ir para fora cá dentro"

"Nós, portugueses, temos hoje a responsabilidade de ir para fora cá dentro e valorizar cada vez mais o que o nosso território tem para oferecer do ponto de vista daquilo que é o turismo para que os portugueses possam ter o merecido descanso e o alimentar deste grande projeto que todos nós acreditamos que é a valorização do país como um todo", afirmou aos jornalistas Maria do Céu Antunes.A governante, que se deslocou a Vila de Rei, para a apresentação das estações náuticas do Centro Portugal, explicou que a sua presença na cerimónia serviu para reforçar o papel que a agricultura tem, viabilizando outros setores de atividade económica, como é o caso do turismo, onde pode potenciar a gastronomia, a hotelaria e a promoção dos produtos endógenos, "tão importantes para a valorização do território português e, nomeadamente, para as regiões de baixa densidade"."Estamos aqui na promoção das estações náuticas, que, aqui na albufeira de Castelo do Bode, é um dos ativos mais importantes, do ponto de vista nacional e da Península Ibérica, nomeadamente na prática do 'wakeboard'", afirmou.A ministra realçou ainda que é neste esforço, juntando sinergias e áreas de governação que se complementam, que o Governo está empenhado a trabalhar para garantir a sustentabilidade económica e social do país.Já o presidente do Turismo Centro Portugal, Pedro Machado, explicou que o projeto das estações náuticas obriga a mais criatividade a partir dos recursos já existentes, para novos produtos turísticos, com a água como elemento aglutinador."Queremos que a indústria do turismo possa potenciar relações com outros setores e que potenciem as dinâmicas das pequenas economias locais. Trata-se de um produto que nasce no turismo e que pode alavancar outros setores", afirmou.O Centro Portugal tem oito estações náuticas certificadas, de entre as 24 existentes de norte a sul do país.Na cerimónia foi ainda lançado o portal Nautical Portugal (www.nauticalportugal.com), no qual os interessados podem consultar toda a informação sobre estas estações e todo o complemento turístico que as integra.