Ministra da Agricultura em isolamento profilático após contacto com infetado

A ministra da Agricultura está em isolamento profilático, anuncia um comunicado do Governo. Maria do Céu Antunes teve contacto com uma pessoa infetada.

