Moderna avisa que não tem vacina pronta antes das eleições nos EUA  

O líder da farmacêutica Moderna Therapeutics, uma das empresas que está a desenvolver vacinas para a covid-19, afirma que não conseguirá obter aprovações das autoridades supervisoras antes do final de novembro.



Desta forma, pelo menos tendo em conta o calendário da Moderna, não será possível começar a imunização da população antes das eleições presidenciais, contrariando aquilo que era o plano de Trump.





A data mais otimista para obter as devidas aprovações é 25 de novembro, de acordo com o revelado ao Financial Times pelo CEO da Moderna, Stéphane Bancel. O CEO ressalva, contudo, que esta data tem implícito que se conclui que a vacina é segura, algo que ainda não é certo.Além desta previsão, o mesmo responsável considera que apenas estará apto a distribuir a vacina por toda a população a partir da próxima primavera. No debate presidencial desta terça-feira, Trump garantiu que uma vacina chegaria à população "muito antes" desta altura.