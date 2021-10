Moderna vai investir 500 milhões para construir fábrica em África

Stephane Bancel, CEO da Moderna.

A Moderna vai investir 500 milhões de dólares (perto de 432 milhões de euros) para construir uma fábrica em África com capacidade para produzir 500 milhões de doses de vacinas RNA mensageiro (mRNA) por ano.Num comunicado, citado pela Bloomberg, a empresa afirma que a nova fábrica vai produzir a substância para as vacinas mRNA, incluindo a da covid-19 e outras doenças. O local onde se vão situar as instalações ainda não está escolhido, mas este processo de seleção vai arrancar em breve, refere."Queremos trazer a tecnologia mRNA para África e construir uma fábrica aqui", disseA farmacêutica tem estado sob pressão para começar a produzir as vacinas em África, o continente com a taxa de imunização mais baixa. Já a Pfizer e a BioNTech anunciaram, em julho, um acordo para começar a produzir doses na Cidade do Cabo, na África do Sul.