Morreram mais 12 pessoas em Portugal com covid-19. Casos abrandam em dia de forte descida nos doentes graves

O número de vítimas mortais em Portugal devido ao novo coronavírus aumentou para 1.175, o que traduz uma subida de 12 óbitos face a ontem, quando estavam contabilizados 1.163, anunciou a DGS esta quarta-feira, 11 de maio.



O número de infetados (casos confirmados) aumentou 0,78% para 28.132, o que representa 219 novos casos em 24 horas. Ontem foi anunciado um aumento de 0,85% para 27.913 infetados.

Nas últimas 24 horas o número de óbitos baixou (12 face a 19 ontem), sendo que a taxa de crescimento foi mais baixa (1% contra 0,8% ontem).

Verifica-se também uma desaceleração na taxa de crescimento do número de novos infetados (0,78% contra 0,85% ontem). Em termos absolutos também se verificou um abrandamento (219 contra 234 ontem).





Tendo em conta o número de infetados e de vítimas mortais, a taxa de letalidade é de 4,18%, contra 4,17% ontem e igualando o recorde da semana passada. Nos doentes com mais de 70 anos a taxa de letalidade é de 15,3%.

Existem 3.182 doentes recuperados, o que representa um aumento de 6% (169) contra ontem (3.013 recuperados). Ontem o número de recuperados tinha registado o maior aumento de sempre e pela primeira vez o número de doentes recuperados superou o de novos casos.



Segundo o boletim diário da Direção Geral de Saúde, há 667 mortos no Norte (mais de metade do total), 257 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 221 no centro e 14 no Algarve. Os Açores registam 15 óbitos, o Alentejo tem um óbito e a Madeira continua sem vítimas mortais a lamentar.