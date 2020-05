O número de infetados (casos confirmados) aumentou 0,9% para 30.471, o que representa 271 novos casos em 24 horas. Ontem tinha sido anunciado um aumento de 0,96% para 30.200, o que significa que houve um ligeiro abrandamento no número de novas infeções.Em relação aos óbitos foi reportada mais uma morte que na véspera, quando foram confirmado 12 óbitos. A taxa de letalidade manteve-se em 4,27%.

Os doentes em internamento diminuíram face à véspera. Segundo o boletim diário da DGS, há agora 550 pessoas internadas, menos 26 que no dia de ontem. Em unidades de cuidados intensivos estavam 80 doentes, menos quatro que na véspera.Há 7.705 casos recuperados, mais 115 casos que no dia anterior.Segundo o relatório, as mortes estão a ocorrer sobretudo nas pessoas com mais de 80 anos (880 casos), havendo 252 óbitos na faxa etária entre os 70 e 79 anos e 115 mortes nas pessoas entre 60 e 69 anos. Entre os 50 e 59 anos morreram 39 pessoas, tendo sido registadas 15 mortes entre os 40 e 49 anos. Apenas foi registada uma morte numa pessoa com menos de 30 anos.