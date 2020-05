Mais 16 óbitos e 228 casos confirmados de covid-19 em Portugal. Doentes graves recuam para níveis de março

O número de vítimas mortais em Portugal devido ao novo coronavírus aumentou para 1.263, o que traduz uma subida de 16 óbitos face a ontem, quando estavam contabilizados 1.247, anunciou a Direção Geral de Saúde (DGS) esta quarta-feira, 20 de maio.



O número de infetados (casos confirmados) aumentou 0,77% para 29.660, o que representa 228 novos casos em 24 horas. Ontem tinham sido anunciado um aumento de 0,76% para 29.432.





Nas últimas 24 horas o número de novos óbitos é igual ao da véspera (16), sendo que a taxa de crescimento também estabilizou em 1,3%.

Verifica-se também uma evolução muito semelhante na taxa de crescimento do número de infetados (0,77% contra 0,76% ontem). Em termos absolutos também é idêntico (228 contra 223 ontem).

Tendo em conta o número de infetados e de vítimas mortais, a taxa de letalidade é de 4,26%, o que representa um novo recorde e compara com 4,24% ontem.

O boletim da DGS dá conta que existem agora 6.452 doentes recuperados, o que representa um aumento de 21 face a ontem, quando estavam registados 6.431 casos recuperados.



O aumento de recuperados coloca o número de casos ativos em 21.945, o que representa 74% do total de casos confirmados.



Segundo o boletim diário da DGS, há 713 mortos no Norte (mais de metade do total), 289 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 230 no centro e 15 no Algarve. Os Açores registam 15 óbitos, o Alentejo tem 1 óbito e a Madeira continua sem vítimas mortais a lamentar.



Entre as vítimas mortais, 850 têm mais de 80 anos; 246 entre 70 e 79; 113 entre 60 e 69; 40 entre 50 e 59; 13 com idade entre 40 e 49 anos e 1 entre 20 e 29 anos. 646 são mulheres e 617 homens.





Doentes nos hospitais recuam para mínimo de março

No que diz respeito aos números relativos aos doentes internados, a evolução continua a ser positiva.

Os dados indicam que dos mais de 29 mil casos confirmados, 609 estão internados em hospitais, o que corresponde a uma descida de 3% face a ontem (629).

Em 24 horas saíram 20 doentes com covid-19 nos hospitais, sendo que o nível é o mais baixo desde 30 de março e compara com mais de 2 mil internados no pico de abril.

No que diz respeito aos doentes internados nas Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), verificou-se uma descida de 8% para 93 (ontem tinham descido 4% para 101).

Em 24 horas saíram 8 doentes com covid-19 das UCI, sendo que o nível é o mais baixo desde 28 de março e compara com mais de 200 casos no pico de abril.

Apenas 2,05% de todas as pessoas que foram infetadas estão internadas em hospitais e 0,31% nas unidades de cuidados intensivos.