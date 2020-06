Casos de covid-19 em Portugal aumentam 300 e taxa de letalidade baixa para mínimo de 2 de maio

O número de vítimas mortais em Portugal devido ao novo coronavírus aumentou para 1.522, mais dois óbitos face a ontem, quando estavam contabilizados 1.520, anunciou a Direção Geral de Saúde (DGS) esta terça-feira, 16 de junho.



O número de infetados (casos confirmados) aumentou 0,81% para 37.336, o que representa 300 novos casos em 24 horas. Ontem tinha sido anunciado um aumento de 0,94% para 37.036.





A taxa de crescimento do número de infetados baixou (0,81 contra 0,94% ontem) e em termos absolutos o número de novos casos também desceu (300 contra 346 ontem).



79% dos casos na região de Lisboa e Vale do Tejo

Na região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) registaram-se 236 novos casos (contra 300 ontem), o que representa 79% do total de casos no país.

Tendo em conta o número de infetados e de vítimas mortais, a taxa de letalidade é de 4,08%, uma descida face aos 4,10% de ontem e o valor mais baixo desde 2 de maio.



Esta descida da taxa de letalidade mostra que a subida do número de casos não está a ter o mesmo impacto no número de óbitos, com o elevado número de testes (Portugal já fez mais de um milhão) a apanhar doentes mais saudáveis que estão infetadas. A taxa de letalidade atingiu um pico de 4,37% no início deste mês.