23.864

O crescimento diário do número de mortos baixou em termos absolutos (23 contra 26 ontem), sendo que a taxa de crescimento também desceu (2,6% contra 3% ontem).A taxa de crescimento no número de infetados voltou, nestas 24 horas, a baixar, para 2,02%, mas continua acima dos 2%, depois de ter estado dois dias (quinta e sexta) abaixo dessa percentagem.Tendo em conta o número de infetados e de vítimas mortais, a taxa de letalidade subiu para 3,78%, ligeiramente face ao valor de sábado, de 3,76%.Segundo o boletim diário da DGS, há 519 mortos no Norte (mais de metade do total), 175 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 188 no centro - as mesmas de ontem - e 12 no Algarve. Os Açores continuam com 8 óbitos, o Alentejo com 1 óbito e a Madeira continua sem vítimas mortais.Entre as vítimas mortais, 609 têm mais de 80 anos; 182 entre 70 e 79; 78 entre 60 e 69; 24 entre 50 e 59, e 10 com idade entre 40 e 49 anos. 455 são mulheres e 448 homens.O número de casos suspeitos aumentou para 236.410 e 4.673 pessoas aguardam resultados de testes laboratoriais.Existem 1.329 casos recuperados.Há 1005 pessoas internadas, estando 182 em cuidados intensivos. Marta Temido explicou, na conferência de imprensa, que 86% dos infetados estão no domicílio.(Notícia atualizada)