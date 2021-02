Morreram mais 240 pessoas com covid e há 9.083 novos casos em Portugal. Casos ativos caem pelo 3.º dia

Nas últimas 24 horas foram registados em Portugal mais 9.083 casos de pessoas infetadas pela covid-19, uma subida face à véspera quando foi registado o valor diário mais baixo desde 5 de janeiro, segundo os dados revelados esta quarta-feira, 3 de fevereiro, pela Direção Geral de Saúde (DGS).

No que respeita aos óbitos relacionados com o vírus, há a lamentar mais 240 vítimas mortais no país, depois das 260 mortes reportadas no dia anterior.



Os números de hoje traduzem uma redução de 39,7% face aos 15.073 reportados na quarta-feira passada, indicando que o ritmo de propagação está a abrandar. E em termos da média móvel a sete dias regista-se um decréscimo de 17,6%.



Os dados revelados hoje pela DGS mostram a sexta descida consecutiva no número de novos casos face ao registado em iguais dias da semana passada.



Os 240 óbitos constituem o valor mais baixo desde 22 de janeiro.





Com os números conhecidos esta segunda-feira, a média diária de novos casos dos últimos sete dias baixou pelo quarto dia para 10.285, o nível mais reduzido desde 19 de janeiro e bastante abaixo do valor mais elevado de sempre registado na passada quinta-feira perto dos 13 mil.

Nos últimos 14 dias, Portugal acumulou 1.548 novos casos por 100 mil habitantes, o que mantém o país com o nível de infeções dos mais elevados em todo o mundo. Este indicador, muito utilizado internacionalmente para medir a propagação do vírus e critério determinado pelo Governo para considerar os concelhos em risco, mais do que sextuplica o limite definido de 240 casos por 100 mil habitantes.







Casos ativos descem pelo terceiro dia consecutivo





Pela positiva, o relatório da DGS mostra 11.218 pacientes dados como recuperados, ainda assun abaixo do recorde de 17.572 observado na véspera. O total de recuperações é agora de 563.174.





Assim, os casos ativos, que são calculados subtraindo ao total de casos confirmados os doentes recuperados e os óbitos, baixaram em 2.375, depois de onterm terem registado a maior queda num só dia, para 164.513, o menor número desde 23 de janeiro.





Internamentos voltam a descer mas doentes graves em máximos





No diz respeito aos números nos hospitais, as notícias são mistas. Estão agora internados menos 91 pacientes em Portugal, que colocam o total em 6.684, ainda assim, o quarto valor mais elevado de sempre.





No que respeita os casos mais graves, de doentes internados em unidades de cuidados intensivos, a subida diária foi de 25 doentes, para um total de 877 pacientes, o valor mais alto desde o início da pandemia.







Lisboa e Vale do Tejo com quebra homóloga de 40% nas infeções

Dos novos casos identificados no país, 4.544 foram em Lisboa e Vale do Tejo (LVT), que representou 50% das novas infeções. Este valor, apesar de ser bastante superior aos 2.520 da véspera, traduz uma descida de 40,2% face aos 7.605 reportados na quarta-feira da semana passada.

Dos restantes novos casos, 2.365 foram no Norte, 1.387 no Centro, 389 no Alentejo, 267 no Algarve, 120 na Madeira e 11 nos Açores.

No que respeita aos óbitos, foram registados 130 em LVT, 46 no Centro, 43 no Norte, 16 no Alentejo, 4 no Algarve e um na Madeira. Nos Açores não há vítimas mortais a lamentar.



Desde o início da pandemia, o Norte totaliza 311.373 casos, seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo com 272.471, o Centro com 105.421, o Alentejo com 25.941, o Algarve com 17.836. Na Madeira foram registados 4.341 contágios e nos Açores 3.561.



Já nas vítimas mortais, Lisboa e Vale do Tejo soma 5.230 óbitos, o Norte regista 4.654 e o Centro 2.353. No Alentejo as mortes ascendem a 721, enquanto no Algarve são 230, na Madeira são 44 e nos Açores 25.