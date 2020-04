Morreram mais 30 pessoas em Portugal com covid-19 e casos aumentam 3,5%

O número de vítimas mortais em Portugal devido ao novo coronavírus aumentou para 687, o que traduz uma subida de 30 face a ontem, quando estavam contabilizados 657 óbitos, anunciou a DGS este sábado, 18 de abril.

Quanto ao número de infetados (casos confirmados), aumentou 3,5% para 19.685. Ontem, o número de infetados tinha subido 0,96%, o valor mais baixo desde o início do surto, para 19.022, pelo que em termos absolutos a subida de casos foi de 181.

O crescimento diário do número de mortos em termos absolutos subiu (30 contra 28 ontem), sendo que a taxa de crescimento também cresceu (4,6% contra 4,5% ontem).





Verifica-se também uma subida no crescimento do número de infetados (3,5% contra 0,96%). Em termos absolutos também se registou uma aceleração (663 contra 181 ontem).





Taxa de letalidade praticamente em 3,5%



Tendo em conta o número de infetados e de vítimas mortais, a taxa de letalidade é de 3,49%, que compara com 3,45% ontem e representa um novo máximo desde o início da pandemia em Portugal.





Segundo o boletim diário da DGS, há 393 mortos no Norte (mais de metade do total), 124 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 157 no centro e nove no Algarve. Os Açores registam 4 óbitos, enquanto Madeira e Alentejo continuam sem vítimas mortais a lamentar.





Entre as vítimas mortais, 451 têm mais de 80 anos; 145 entre 70 e 79; 64 entre 60 e 69, 19 entre 50 e 59 e oito com idade entre 40 e 49 anos. 339 são mulheres e 348 homens.





O número de casos suspeitos aumentou para 162.711 (ontem estava em 158.940) e 5.166 pessoas aguardam resultados de testes laboratoriais (4.805 ontem). Existem 610 casos recuperados, mais 91 do que na véspera.





O número de pessoas em vigilância pelas autoridades é de 25.456, o mesmo número que ontem.









Mais seis doentes nos cuidados intensivos

Os dados indicam que dos mais de 19 mil casos confirmados, 1.253 estão internados, 228 dos quais em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Verifica-se assim um decréscimo no número de internados (-2%, contra 1.284 ontem) e uma ligeira subida nos internados nos cuidados intensivos (3%, contra 222 ontem).





Assim, apenas 1,2% das pessoas atualmente infetadas estão internadas em cuidados intensivos. Do total, 6,81% dos infetados estão internados.





A região Norte (11.762) continua a ser a região que regista o maior número de casos confirmados, com mais de metade do total. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo (4.438), região Centro (2.863) e Algarve (306). Há 104 casos nos Açores, 54 na Madeira e 158 no Alentejo.