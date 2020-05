Doentes recuperados de covid-19 em Portugal disparam 39%. Há mais 13 óbitos e 173 infetados

O número de vítimas mortais em Portugal devido ao novo coronavírus aumentou para 1.231, o que traduz uma subida de 13 óbitos face a ontem, quando estavam contabilizados 1.218, anunciou a Direção Geral de Saúde (DGS) esta segunda-feira, 18 de maio.



O número de infetados (casos confirmados) aumentou 0,6% para 29.209, o que representa 173 novos casos em 24 horas. Ontem tinham sido anunciado um aumento de 0,78% para 29.036.





Nas últimas 24 horas o número de novos óbitos baixou (13 contra 15 anunciados ontem), sendo que a taxa de crescimento também desceu (1,1% contra 1,2% ontem).





Verifica-se ainda uma descida na taxa de crescimento do número de infetados (0,6% contra 0,78% ontem). Em termos absolutos também desceu (173 contra 226 ontem), atingindo um mínimo desde 11 de maio.



Tendo em conta o número de infetados e de vítimas mortais, a taxa de letalidade é de 4,21%, o que representa um novo recorde e compara com 4,19% ontem.



Recuperados aumentam 39%

O boletim de hoje continua a revelar boas notícias no que diz respeito aos doentes recuperados. Existem agora 6.430 casos recuperados, mais 1.794 (39%) do que o reportado ontem (4.636).



Este foi já o terceiro dia de forte subida no número de doentes recuperados, que mais do que duplicaram desde 14 de maio. No sábado (16 de maio) subiram 15% e no domingo (17 de maio) aumentaram 21%, sendo que hoje pela primeira vez foi anunciado um crescimento acima de mil.



Depois de várias semanas de crescimentos muito ténues nos recuperados, verifica-se agora uma forte subida, o que diminui os números oficiais de casos ativos (só nos últimos dois dias baixaram mais de 2 mil e estão agora abaixo de 23 mil).





Segundo o boletim diário da DGS, há 698 mortos no Norte (mais de metade do total), 279 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 223 no centro e 15 no Algarve. Os Açores registam 15 óbitos, o Alentejo tem 1 óbito e a Madeira continua sem vítimas mortais a lamentar.



Entre as vítimas mortais, 824 têm mais de 80 anos; 242 entre 70 e 79; 111 entre 60 e 69; 40 entre 50 e 59; 13 com idade entre 40 e 49 anos e 1 entre 20 e 29 anos. 618 são mulheres e 585 homens.



O número de casos suspeitos aumentou para 295.449, 2.260 pessoas aguardam resultados de testes laboratoriais e o número de pessoas em vigilância pelas autoridades é agora de 25.360.









Doentes nos hospitais caem pelo sétimo dia

Os dados indicam que dos mais de 29 mil casos confirmados, 628 estão internados em hospitais, o que corresponde a uma descida de 3% face a ontem (649).





Este foi já o sétimo dia seguido de descida do número de doentes nos hospitais, que baixaram para metade face ao que ser verificada no mesmo dia do mês passado (1.253). Só nas últimas 24 horas saíram dos hospitais 21 doentes com covid-19.



No que diz respeito aos doentes internados nas Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), verificou-se uma descida de 3% para 105 (ontem tinham descido 6% para 108).





Apenas 2,15% de todas as pessoas que foram infetadas estão internadas em hospitais e 0,36% nas unidades de cuidados intensivos.