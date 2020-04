As autoridades italianas contabilizaram 766 mortes devido à covid-19 nas últimas 24 horas, mais seis do que na véspera, enquanto os novos casos registados ascendem a 4.585, menos do que os 4.668 do dia anterior. Há também mais 1.480 doentes curados.

Itália é o segundo país com mais casos - 119.827 -, apenas atrás dos EUA, que contabilizam mais de 258 mil casos.



No entanto, o país transalpino é aquele com maior número de vítimas mortais, que totalizam 14.681, o que significa que uma em cada quatro das mais de 56 mil mortes registadas no mundo ocorreram em Itália, onde a letalidade da covid-19 é de 12,2% dos casos confirmados.

Itália registou 4.585 novos casos confirmados de covid-19 nas últimas 24 horas, um valor inferior aos 4.668 da véspera, enquanto as vítimas mortais subiram em 766, mais seis do que no dia anterior, indicou esta sexta-feira, 3 de abril, a proteção civil italiana.O número de doentes dados como curados aumentou em 1.480, totalizando 19.758.