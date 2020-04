Mortes no Reino Unido devido à pandemia superam as 15 mil

O Reino Unido registou 888 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o total desde o início da pandemia para 15.464 vítimas mortais, indicaram este sábado as autoridades de saúde britânicas. O país contabilizou mais 41 óbitos do que na véspera.



O número de casos atingiu os 114.217, mais 5.526 do que na sexta-feira.





O país realizou até ao momento testes a 357.023 pessoas em Inglaterra e País de Gales, não estando contabilizados os testes na Irlanda do Norte.



A taxa de letalidade, que mede as mortes por casos confirmados, subiu de 13,41% para 13,54%.