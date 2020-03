Motoristas de transporte de bens essenciais deixam de ter limite máximo diário de condução

O Governo decidiu esta quinta-feira, em linha com as orientações europeias, "derrogar de forma temporária, por um período de 15 dias, o tempo de descanso dos motoristas de transportes de bens essenciais", avançou o Ministério das Infraestruturas em comunicado.



Desta forma, tem lugar o levantamento do limite máximo diário de condução e o afastamento de todas as disposições relativas aos períodos de repouso semanal.





O gabinete de Pedro Nuno Santos refere na mesma nota que a iniciativa visa "facilitar e agilizar o transporte terrestre de mercadorias, garantindo o abastecimento de bens essenciais", lembrando que no atual momento, "com os movimentos transfronteiriços com Espanha limitados, com o espaço aéreo e por via marítima condicionados pelas limitações impostas pelo Governo português e parceiros europeus, o abastecimento de Portugal tem-se feito sobretudo através de transporte rodoviário".



O Ministério das Infraestruturas diz ainda que estas medidas estão também alinhadas com o aprovado pelas autoridades espanholas, no sentido de uniformizar procedimentos e entendimentos ao nível do território ibérico.