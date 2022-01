Novas infeções atingem recorde de 43.729. Há mais 46 mortes, máximo desde fevereiro

Portugal registou um novo máximo de novas infeções por covid-19 em 24 horas com 43.729 casos. Há ainda 46 vítimas mortais associadas à doença, o valor mais alto desde 26 de fevereiro, indica o boletim diário da Direção-Geral de Saúde (DGS) divulgado esta terça-feira.Os internamentos aumentaram para 1.955, mais 17 do que na véspera, enquanto os doentes em cuidados intensivos são agora 160, menos 14.Pelo quinto dia consecutivo, o Norte foi a região com maior número de novos casos (18.116), seguido de Lisboa e Vale do Tejo, que reportou 13.987 infeções. No Centro foram registados 6.339 casos, no Alentejo 1.394 e no Algarve 1.160. Nas ilhas, a Madeira reportou 2.117 infetados e os Açores 616.No que respeita aos óbitos, Lisboa e Vale do Tejo somou 25 vítimas mortais, enquanto no Norte foram reportados 11 e no Centro seis. Na Madeira foram registadas três mortes e no Algarve uma.Pela positiva, os recuperados somaram 42.055, o que coloca os casos ativos nos 332.786, mais 1.628 do que na véspera.