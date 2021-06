Novas regras já em vigor. Restaurantes abertos até mais tarde já esta sexta-feira em 274 concelhos

As medidas da fase seguinte de desconfinamento, inicialmente previstas para a próxima segunda-feira, dia 14, aplicam-se já a partir das 00h00 desta sexta-feira.





Com a publicação das regras decididas em Conselho de Ministros, na quarta-feira à noite, permitiu que estas entrassem em vigor logo a partir das 00h00 desta sexta-feira, tendo em conta o feriado de 10 de junho e o fim-de-semana que se aproxima. Assim sendo, o teletrabalho deixa de ser obrigatório, com algumas exceções, e o atendimento presencial sem marcação nos serviços públicos.

As medidas beneficiam igualmente a restauração, comércio e cultura. Os restaurantes já podem prolongar o horário de fecho em alguns concelhos e poderão ter seis clientes por mesa no interior e 10 na esplanada.



Os eventos familiares, como casamentos e batizados, só vão poder ter a participação de quem apresentar um teste negativo à Covid-19. Serão as autoridades, como a PSP, GNR ou ASAE, que terão a função de fiscalizar se esta obrigatoriedade é cumprida à entrada das festas.



O mesmo acontecerá nos eventos desportivos e culturais, cabendo agora à Direção-Geral da Saúde determinar a partir de quantos participantes em cada evento é que será obrigatório apresentar um teste com resultado negativo. Quem não cumprir, incorre no pagamento de uma coima.



Os concelhos de Lisboa, Braga, Odemira e Vale de Cambra ficam fora desta antecipação, mantendo as medidas restritivas até 28 de junho, pelo menos.