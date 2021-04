Novos casos baixam em fim de semana de Páscoa

Nas últimas 24 horas foram registados em Portugal 280 casos de covid-19, uma descida face aos 548 casos reportados na sexta-feira santa, o valor mais baixo desde 22 de março (uma segunda-feira), mostram os dados da Direção Geral de Saúde (DGS) divulgados este sábado, 3 de abril.



Lisboa e Vale do Tejo correspondeu a 34% dos novos casos e o norte a 26%.



O relatório da DGS contabiliza em 318 o número de recuperados, contra os 743 de ontem.



Há assim menos casos ativos (menos 45), calculados subtraindo ao total de infeções os doentes recuperados e os óbitos, para um total de 26.294, valor mais baixo desde outubro. É o quinto dia consecutivo que está dentro da casa dos 26 mil casos ativos.



O número de pacientes internados em Portugal devido à covid-19 desceu pelo sexto dia consecutivo. Está agora internada menos 1 pessoa, num total de 512. Em cuidados intensivos estão menos cinco pessoas, num total de 126.



A incidência do vírus está nos 65,6 casos por 100 mil habitantes, a nível nacional (no continente está nos 62,9) e o índice de transmissibilidade, conhecido como R(t), está nos 0,97, perto do 1.





















(notícia atualizada com mais informação)