Novos casos de covid em Portugal cresceram 60% nos últimos três dias

Os mais de 20 mil casos reportados pela DGS nos últimos três dias representam um aumento de 60% face aos números do período homólogo da semana passada. No domingo a subida nos contágios mais do que duplicou em relação a sete dias antes.

Novos casos de covid em Portugal cresceram 60% nos últimos três dias









