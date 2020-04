Novos óbitos em Espanha aumentam e total ultrapassa os 18.000

Espanha divulgou 567 novos óbitos esta terça-feira, um número acima daquele anunciado no dia anterior. Este aumento marca um "sobe-e-desce" que se tem vindo a verificar no número de mortes no país.

Os 567 falecimentos que se contam esta terça-feira superam as 517 vítimas mortais relativas a segunda-feira. No domingo, o registo subiu aos 619 óbitos, um salto relevante face aos 510 do dia anterior, e que lançou preocupações sobre se a crise sanitária estaria de facto a abrandar.





De momento, o total de mortes cifra-se nas 18.056 e o número de contagiados fixa-se nos 172.541, mais 3.045 em 24 horas.