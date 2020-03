Número de mortos em Portugal sobe para 14 e infetados aumentam 25% para 1.600

O número de pessoas infetadas em Portugal com o novo coronavírus aumentou para 1.600, um crescimento de 25% face a ontem, anunciou a Direção Geral de Saúde este domingo, 22 de março. Ontem o número de infetados tinha aumentado 25% para 1.280, pelo que em termos absolutos a subida de casos foi de 320.

Quanto ao número de vítimas mortais, são agora 14, duas acima das 12 registadas até ontem. Segundo o boletim diário da DGS, há quatro mortos na região de Lisboa e Vale do Tejo, quatro no centro, cinco no Norte e um no Algarve.



Tendo em conta o número de infetados e de vítimas mortais, a taxa de letalidade está em 0,9%, igualando a de ontem.





O número de casos suspeitos aumentou para quase 12 mil (ontem estava abaixo de 10 mil) e 1.152 pessoas aguardam resultados de testes laboratoriais (1.059 na véspera). Existem apenas 5 casos recuperados.

O número de pessoas em vigilância pelas autoridades é agora de 12.562. Espanha é o país com o maior número de casos importados (33), seguindo-se França (24) e Itália (20).



(Na infografia em cima pode ver todos os dados estatísticos. Se estiver em mobile, clique no botão azul)





41 pessoas nos cuidados intensivos

Os dados indicam que dos 1.600 casos confirmados, apenas 169 estão internados, 41 dos quais em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Ontem estavam 156 internados e 35 nos cuidados intensivos.



Assim, apenas 2,6% das pessoas infetadas estão internadas em cuidados intensivos. Do total, 10,6% estão internados.

A região Norte (825) continua a ser a região que regista o maior número de casos confirmados, com quase metade do total. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo (534), região Centro (180) e Algarve (35). Há 4 casos nos Açores, 7 na Madeira e 5 no Alentejo.



Do total de infetados, 236 têm 70 ou mais anos (186 ontem). Com mais de 80 anos são 95.

Mais de 300.000 casos e quase 13 mil mortos em todo o mundo

Mais de 300.000 casos de infeção pelo novo coronavírus foram registados desde o início da pandemia, segundo uma atualização da contagem realizada pela agência AFP, divulgada hoje, a partir de fontes oficiais.

De acordo com a contagem da agência noticiosa, até às 09:00 de hoje, existiam pelo menos 300.097 pessoas infetadas, das quais 12.895 morreram, em 169 países e territórios.

Na China, onde surgiu a pandemia, foram registados 81.054 casos de infetados, dos quais 3.261 morreram.

Em Itália, o país que é atualmente o mais atacado pela covid-19, foram verificados 53.578 casos de pessoas infetadas, registando 4.825 mortos.

O número de casos de covid-19 contabilizados pela AFP apenas reflete uma fração real das contaminações, já que um grande número de países apenas realiza o teste de despiste da doença aos casos que necessitem hospitalização.