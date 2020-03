O país tem agora 92.472 casos de covid-19 confirmados, sendo o segundo país no mundo com mais pessoas infetadas, atrás dos EUA, onde os casos superam os 100.000.



Na China, o epicentro do vírus, o número de casos confirmados é de 81.997, enquanto as mortes se ficam pelas 3.299, de acordo com os números do Johns Hopkins.

O número de mortes provocadas por covid-19 superou os 10.000, segundo os dados mais recentes divulgados pelo país, depois de ter registado 889 mortes em 24 horas. Itália é o segundo país do mundo em número de casos.Morreram 889 pessoas por covid-19 em Itália, nas últimas 24 horas. No total, o país já registou 10.023 fatalidades provocadas pel surto do coronavírus, de acordo com a informação divulgada pelas autoridades de saúde italianas.