O que diz o alfabeto das recessões

Na hora de analisar as recessões, os economistas são imaginativos: olham para a linha do PIB e encontram formas de letras, que ajudam a caracterizar como é que as economias recuperam. Há letras mais negativas do que outras - ninguém quer uma recessão em ‘L’. Com a pandemia de covid-19, apareceu uma nova letra neste alfabeto: o ‘K’. Neste caso, a letra visa sublinhar o impacto negativo desta pandemia nas desigualdades.

Em forma de ‘V’ É a menos má de todas as recessões: a economia contrai num primeiro momento, mas rapidamente regressa ao seu nível de atividade pré-crise. No início da pandemia, chegou a acreditar-se que esse seria o caso. Depois de um ou dois trimestres de queda bastante acentuada do PIB, a situação sanitária seria controlada e a economia poderia regressar à sua atividade normal, sem medidas de confinamento em vigor. Mas as vagas sucessivas de infeções afastam este cenário, mostrando que levará mais tempo a recuperar.



Em forma de ‘U’ É uma recessão com mais custos. Neste caso, a economia mantém-se alguns trimestres num nível de atividade diminuído, antes de iniciar a recuperação. Neste momento, e apesar da recuperação vivida no verão passado, este desenho ainda não está afastado para alguns economistas. João Borges de Assunção, por exemplo, considera que a atividade conseguida no verão de 2020 foi apenas um pequeno ressalto e entende que o momento recessivo ainda é todo o mesmo. É por isso preciso esperar para ver que forma ganhará a retoma.



Em forma de ‘L’ É um cenário bastante pessimista. Nestes casos, a economia tem uma perda duradoura de atividade económica, mantendo-se por muitos anos num nível bastante mais baixo e sem recuperar. O exemplo clássico é o da economia japonesa, que depois de uma recessão nos anos 90 atravessou uma década de estagnação. Este cenário não está ainda totalmente afastado, mas o aumento de atividade vivido no verão de 2020 sugere que o progressivo levantamento das medidas de confinamento permitirá a recuperação económica.



Em forma de ‘w’ Neste tipo de recessão há pelo menos dois momentos de contração aguda. A economia cai num primeiro momento, tem uma recuperação, mas volta a recuar. Para alguns economistas esta será a forma da recuperação económica desta pandemia: a necessidade cíclica de confinamento, enquanto não for atingida a imunidade de grupo, vai gerando este tipo de turbulência, com recuperações interrompidas. Presumindo que a vacinação acontece lentamente, a tendência desenhada pelos sucessivos ‘w’ será ascendente.



Em forma de ‘J’ Quando a saída de uma recessão é em ‘J’, a economia regressa rapidamente à tendência de crescimento pré-crise, recuperando o tempo perdido. Outras versões deste desenho são o ‘visto’ ou o símbolo da Nike. Há economistas que admitem que isto é possível agora nos EUA. Na Europa não se prevê que seja possível regressar já à tendência de crescimento pré-crise, mas admite-se uma recuperação em forma de ‘visto’ mais achatado, ou um ‘j’ mais deitado. Este é o desenho que resulta das projeções de muitas instituições internacionais.



Em forma de ‘K’ Esta letra aponta para outro tipo de análise. A ideia é que depois de um momento em que o PIB contrai, há uma parte da economia que recupera rapidamente o nível de atividade, enquanto a outra se continua a afundar (cada uma destas partes é representada por uma das pernas do ‘K’). Os setores de atividade menos afetados pelo confinamento crescem, enquanto os outros contraem. Esta letra também tem sido usada para sublinhar outras dimensões de desigualdades exacerbadas pela crise pandémica.



Qual será a nossa forma? Olhemos agora para a realidade: que forma tem a linha do PIB? Considerando apenas o período de recessão observado, parece assemelhar-se mais a um ‘W’. Mas será preciso esperar para verificar o que acontece a seguir. Considerando as projeções das principais instituições, tanto no conjunto da zona euro, como para Portugal, antecipa-se uma recuperação em forma de ‘visto’, assumindo-se que a contração esperada para o início de 2021 é apenas um percalço e que o movimento de recuperação continua nos próximos trimestres.



... A terceira vaga de covid-19 vai atrasar a recuperação da União Europeia. À medida que os países prolongam o confinamento, ou reintroduzem medidas restritivas da vida em sociedade, os economistas estão cada vez mais certos do impacto. Resta apenas saber quanto vai custar este novo revés e o que será feito da tão esperada recuperação da UE.



Há cerca de um ano, quando a pandemia bateu à porta da Europa, economistas e governantes acreditaram que a inevitável recessão provocada pelo “Grande Lockdown”, como lhe chamou o Fundo Monetário Internacional, seria um episódio curto. A recuperação seria em ‘V’, ouvia-se dizer, acreditando-se que depois de colocar a atividade em pause, seria possível carregar novamente no play sem consequências de maior.



Mas à medida que o tempo passa, os especialistas vão percorrendo várias letras do alfabeto das recessões, à procura daquela que melhor descreve o que está a acontecer. As letras são simplificações da realidade, não estão convencionadas, mas ajudam a compreender melhor o curso do PIB.



Leia Também Nova vaga de covid-19 adia retoma na Europa E perante as vagas de infeções, o ‘V’, que seria um dos melhores cenários depois da crise, está a transformar-se. Os economistas não são unânimes, mas apontam para sucessivos ‘Ws’ em sentido ascendente ou um ‘J’ inclinado.



Na galeria em cima veja as 'letras' mais prováveis para ilustrar a recessão e a recuperação. Leia Também Nuvens da pandemia ameaçam verão português

