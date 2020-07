Oficial: Portugal excluído de lista de corredores aéreos do Reino Unido

"Você não terá de ficar em isolamento à chegada ao Reino Unido se estes forem os únicos lugares onde esteve, ou parou, nos 14 dias anteriores". É esta a orientação do governo britânico na página oficial com as orientações sobre os corredores áereos criados em decorrência da pandemia de covid-19.

O Reino Unido vai abrir a 10 de julho esses corredores de viagem, que permitem a quem entre no país – seja de comboio, ferry, avião ou outro meio – evitar a quarentena.

Quem tiver estado num país que não conste da lista, terá de ficar em isolamento durante 14 dias – a contar a partir da data em que saiu do referido país.

São 59 os países e territórios constantes da lista, da qual Portugal não faz parte. A lista será atualizada quinzenalmente.

O setor de viagens e turismo britânico tem criticado a abordagem do governo às viagens para países europeus, considerando "encorajadora" a abertura de corredores aéreos, mas pedindo que eles sejam alargados a mais países, nomeadamente Portugal, destino de cerca de 3 milhões de turistas britânicos anualmente, referia a Lusa na semana passada.



A 26 de junho, o Governo português anunciou que não iria tomar qualquer posição acerca da possibilidade, que já tinha sido noticiada pela imprensa britânica, de o Reino Unido deixar Portugal fora da lista inicial de países com os quais irá retomar pontes aéreas, ficando a aguardar pela posição oficial.