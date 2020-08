Olaf Scholz: Alemanha vai precisar de financiamento para travar défice em 2021

"Seremos forçados a pedir, no próximo ano, uma exceção à regra sobre a limitação da dívida" pública da Alemanha para "usar meios consideráveis para proteger a saúde dos cidadãos e estabilizar a economia", afirmou Olaf Scholz ao grupo de imprensa regional Funke.Esta regra, conhecida como "travão da dívida", proíbe o Governo de pedir emprestado mais de 0,35% do seu produto interno bruto (PIB).Porém, em circunstâncias especiais, o Governo pode pedir autorização para ultrapassar este limite, tal como aconteceu na primavera passada.Questionado sobre a possibilidade de o país ter de recorrer a um novo empréstimo no ano seguinte, Scholz notou que tudo dependerá da evolução da pandemia e, consequentemente, do seu impacto económico.A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 787.918 mortos e infetou mais de 22,4 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.