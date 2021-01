OMS publica novas recomendações para doentes com sintomas persistentes

A Organização Mundial da Saúde (OMS) publicou hoje recomendações para doentes de covid-19 com sintomas persistentes, mesmo após a sua recuperação, e que incluem a medição do oxigénio no sangue e o uso de anticoagulantes de baixa dosagem.





Nestas novas recomendações, que estão em revisão contínua, a OMS salienta que os doentes de covid-19 "devem ter um fácil acesso aos cuidados de saúde se apresentarem sintomas persistentes, novos ou em mudança".





A agência com sede em Genebra aconselha os doentes de covid-19 que estão nos seus domicílios a usar oxímetros de pulso - dispositivos de medição de oxigénio e não invasivos -, juntamente com o monitoramento regular da sua situação clínica.





Para os casos de pacientes hospitalizados, a OMS recomenda o uso de anticoagulantes em baixas doses para prevenir o risco de tromboses graves.





Ainda no caso de pacientes hospitalizados que necessitem de oxigenação suplementar ou ventilação não invasiva, a organização da ONU indica nas suas recomendações que a melhor postura para aumentar o fluxo de oxigénio é deitado de bruços com a cabeça para o lado.





A OMS adiantou também que está a analisar sintomas de longo prazo de covid-19, entre os quais os frequentemente identificados como fadiga extrema, tosse persistente e intolerância ao exercício.





A OMS vai realizar consultas com especialistas em fevereiro, contando também com grupos de doentes, e poderá categorizar a covid-19 como uma nova doença.