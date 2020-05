Ovos partidos e leite derramado: os produtores estão a desperdiçar mais comida que nunca

Leite derramado no Wisconsin. Ovos partidos na Nigéria. Uvas podres na Índia. Porcos enterrados no Minnesota. As imagens perturbadoras provocaram indignação em todo o mundo. Mas há um dado surpreendente: o desperdício pode não estar acima do normal, já que 30% da produção global de alimentos acaba em aterros sanitários.





A diferença agora é que, em vez de ser mandada fora por consumidores como lixo de cozinha, uma quantidade sem precedentes de alimentos é desperdiçada antes mesmo de chegar aos supermercados.





A culpa é do caos nas cadeias de fornecimento. Globalmente, a produção é processada através dos chamados métodos "just in time". A produção pode ser transportada para as lojas ou restaurantes em apenas alguns dias, e o próximo lote de culturas e gado está pronto para ocupar o seu lugar imediatamente.





Quando essas cadeias enfrentam desafios - como foi o caso da paralisação de camiões e portos, falta de mão de obra, encerramento de restaurantes e lentidão no comércio -, há um enorme stock de abastecimentos que nunca chega aos supermercados.





Isso provavelmente terá consequências devastadoras para a segurança alimentar. Os preços poderão subir ainda mais, numa altura em que milhões de pessoas passam por dificuldades financeiras devido ao impacto da covid-19.





"As pessoas que mal conseguem alimentar-se enfrentarão agora ainda mais problemas", disse Marc Bellemare, coeditor do American Journal of Agricultural Economics. "O que me preocupa é o bem-estar humano."





Antes da pandemia, cerca de 1 bilião de dólares em produção de alimentos acabava perdida ou desperdiçada. A maior parte vinha do lixo doméstico: cerca de 40% nos EUA. Agora, com as pessoas a irem menos aos supermercados e estando mais preocupadas com os preços, o desperdício das cozinhas deve cair, compensando outras perdas. Alguns analistas dizem que o desperdício total ainda pode ser "potencialmente" maior este ano.





"Não sabemos se o total será mais ou menos desperdício de alimentos este ano, porque não podemos subestimar o facto de as pessoas estarem a rever o seu próprio comportamento em casa. Mas estou muito preocupado com a situação de desperdício no que respeita à segurança alimentar", disse Bellemare, que também é professora do Departamento de Economia Aplicada da Universidade de Minnesota, em St. Paul.

A fome no mundo pode duplicar. Isso está de acordo com uma carta no mês passado aos líderes mundiais assinada pela Nestlé SA, Unilever NV, Danone SA e PepsiCo Inc. As Nações Unidas também alertaram sobre o risco, com o seu Programa Mundial de Alimentos a dizer que o número de pessoas que enfrentam insegurança alimentar aguda pode atingir 265 milhões.

Alguns grupos já estão a tentar resolver a desconexão entre desperdício de alimentos e fome. O Departamento de Agricultura dos EUA, por exemplo, está a comprar 3 mil milhões de dólares em excedentes de carne, laticínios e produtos frescos americanos para serem entregues a bancos alimentares e outras organizações.





Tudo isto está a acontecer numa altura em que a produção de alimentos nunca foi tão grande. As colheitas globais de arroz e trigo - culturas que representam cerca de um terço das calorias do mundo - estão prontas para atingir máximos históricos na próxima temporada. Os EUA, o principal exportador de carne, viram a produção de suínos aumentar ao máximo, enquanto a produção de aves e ovos também subiu.

Mas lá porque se está a produzir comida, não significa que ela esteja a chegar àqueles que precisam. Isso é verdade em circunstâncias normais, mas torna-se muito mais agudo devido a disrupções na cadeia de abastecimentos causadas pela pandemia.

"Uma boa parte do desperdício alimentar deve-se à rigidez do nosso sistema alimentar - fábricas de processamento altamente especializadas", como instalações de laticínios que produzem queijo para restaurantes e que não conseguem redirecionar a produção para os supermercados, disse Dana Gunders, diretora da ReFED, uma organização sem fins lucrativos com sede nos EUA focada na redução do desperdício de alimentos.