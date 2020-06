Pandemia mostra que futuro de baixo carbono precisa de baterias

A queda da procura por energia causada pela pandemia deixou redes europeias sobrecarregadas com eletricidade verde, aumentando a ameaça de apagões e destacando a necessidade de armazenamento de energia num sistema de baixo carbono.





A Europa tem planos para eliminar redes elétricas de emissões de carbono até meados do século. Mas o que deveria ser um incentivo para aumentar o uso de baterias não está a acontecer rápido o suficiente, pois as instalações caíram no ano passado, de acordo com a BloombergNEF.