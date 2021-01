Pandemia: Porque vem a próxima ameaça do Brasil?

Além da variante britânica, sobre a qual já há muita informação disponível sobre a transmissibilidade e a severidade da doença, há outras duas especialmente preocupantes: a sul-africana, que é muito mais contagiosa do que o vírus “original” e já está presente em 23 países e territórios, segundo a OMS; e uma brasileira, que terá tido origem no estado do Amazonas, no Norte do país, e que já foi detetada no Japão.

