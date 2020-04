Pandemia retira quase 340 milhões aos gastos com TIC em Portugal este ano

A pandemia de covid-19 poderá representar uma perda de 340 milhões de euros em gastos em Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) por parte de diversos setores de atividade portugueses, de acordo com um estudo da IDC Portugal.

A consultora, que levou a cabo mais de 500 inquéritos junto de decisores nacionais, desde o início da pandemia, acabou por rever em baixa as estimativas que tinha para os gastos com TIC das empresas portuguesas, de acordo com informação enviada à Lusa.





Assim, as estimativas da IDC apontam neste momento para um total de 8,040 mil milhões de euros em gastos de diversos setores com TIC, uma redução de 4,1% no total, ou seja, 340 milhões de euros face aos valores de 2019.