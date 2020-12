"Dobrámos este pico", disse António Costa aos jornalistas depois da reunião do Infarmed desta quinta-feira. "Entrámos na fase descendente", acrescentou depois o primeiro-ministro, referindo-se ao número de novos casos diários de infeção por SARS-Cov-2."Significa que as medidas adotadas estão a dar resultados e que é fundamental consolidar este processo", frisou António Costa, destacando que "para prosseguirmos a trajetória descendente é necessário manter a pressão sobre a mola".O primeiro-ministro considera que é fulcral manter as restrições para que a situação epidemiológica esteja controlada na altura do Natal, uma vez que a seguir começará um período que poderá ser preocupante."Necessariamente no início de janeiro, de fevereiro, teremos riscos acrescidos, seja pelo convívio natalício, seja pela confluência com outros fatores como o vírus da gripe"."Foi uma reunião muito rica em informação e ficou claro que as medidas adotadas têm estado a produzir resultados, mas não podemos ainda aliviá-las", declarou o primeiro-ministro.António Costa reiterou que no próximo sábado vão ser anunciadas novas medidas para o próximo período de estado de emergência, sendo que estas vão vigorar até aos primeiros dias do próximo ano.Em relação às vacinas contra a covid-19, António Costa observou que a "agência europeia do medicamento vai reunir no dia 29 [de dezembro] para apreciar o primeiro pedido de licenciamento [de uma vacina] e no início de janeiro para apreciar um segundo pedido de licenciamento".Para o primeiro-ministro, as "vacinas que forem validadas pela agência europeia do medicamento merecem toda a confiança". "Não obstante ter sido possível encurtar o tempo do desenvolvimento de uma vacina, não se facilitou na exigência nem no rigor", afirmou António Costa sobre o trabalho da instituição internacional.