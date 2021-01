Paredão de Cascais encerrado

As autoridades interditaram os acessos ao paredão de Cascais depois de no sábado, segundo dia de confinamento geral, terem sido muitos os que por lá passearam, disse hoje à agência Lusa fonte do município.De acordo com a mesma fonte, a interdição surgiu após ter sido "notório" e "visível" uma forte afluência de pessoas ao paredão, tendo a operação para interditar o espaço sido levada a cabo pela PSP de Cascais, Capitania do Porto de Cascais, com o apoio da polícia municipal.O paredão da praia de Cascais está interdito desde as 22:00 de sábado, situação que vai manter-se "até as autoridades considerarem necessário".A mesma fonte acrescentou ainda que "mantém-se aberto" o acesso aos restaurantes dessa zona, para que as pessoas possam levantar refeições em regime de "take-way".