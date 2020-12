Parlamento aprova o sexto estado de emergência da pandemia e o terceiro da segunda vaga

Sem surpresas, o Parlamento deu mais uma vez luz verde ao decreto presidencial que estabelece a renovação do estado de emergência. Este vai permanecer em vigor entre as 00h00 do dia 9 de dezembro e as 23h59 de 23 de dezembro, mas já com indicação por parte do Presidente da República de renovação até 7 de janeiro.

A renovação foi aprovada com os votos favoráveis do PS e PSD, bem como da deputada não inscrita Cristina Rodrigues. O CDS, o PAN e o Bloco de Esquerda abstiveram-se, enquanto PCP, Verdes, Chega e Iniciativa Liberal votaram contra.

Repetiu-se assim a votação do decreto que regula o atual estado de emergência, quando a 20 de novembro os mesmos 187 deputados também tinham votado a favor, um número ainda assim superior a dois terços do total.

Este será o sexto período do estado de emergência em Portugal e já o terceiro desta segunda vaga da pandemia, cujo pico terá sido já superado no final do mês passado. Como é sabido que o estado de emergência será renovado, a segunda vaga terá um período mais extenso do que durante a primeira vaga (45 dias).





Renovação permite anunciar medidas para o final do ano

Ao contrário dos outros decretos, o que foi esta sexta-feira aprovado no Parlamento é quase idêntico ao anterior. A alteração de relevo no documento enviado ontem pelo Presidente da República ao Parlamento diz mesmo respeito à indicação de provável renovação até 7 de janeiro.

Na introdução ao decreto, o Presidente da República indica que "é previsível que esta renovação se tenha de estender pelo menos por um período até 7 de janeiro, permitindo desde já ao Governo prever e anunciar as medidas a tomar durante os períodos de Natal e Ano Novo".

Esta alteração permite ao Governo aprovar e anunciar, já este sábado, medidas que vigorem no período do Natal e Ano Novo.

De resto o Decreto Presidencial que foi aprovado é em tudo idêntico ao que enquadra o atual estado de emergência e que prevê, entre outras medidas, a imposição de recolher obrigatório em concelhos com maior nível de risco, o confinamento compulsivo de pessoas portadoras do vírus SARS-CoV-2, ou em vigilância ativa, bem como determinar o encerramento de lojas ou empresas. Continua também a ser concedida ao Governo a possibilidade de travar a saída de trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde (SNS).



PSD compara Governo à cigarra que não preparou segunda vaga





Pela parte da bancada do PS, Constança Urbano de Sousa defendeu que as medidas duras adotadas ao abrigo do estado de emergência "contribuíram para melhorar os indicadores da evolução da epidemia, em especial o risco de transmissão da doença, que regista uma tendência de descida".

"Apesar de os dados serem mais animadores, a vacina estar mais próxima e já termos, desde quinta-feira, um plano de vacinação, não nos deixemos iludir. A situação pandémica é ainda grave e não podemos agora baixar a guarda e deitar tudo a perder, pois todos os dias continuam, infelizmente, a morrer pessoas vítimas deste vírus terrível", advertiu a ex-ministra.

"Vamos, assim, continuar a precisar de medidas de segurança e de restringir os nossos contactos ao estritamente necessário, para vencer esta pandemia. Também por isso precisamos de renovar o estado de emergência, para permitir ao Governo manter e adotar medidas que contribuam para evitar a propagação do vírus, salvar vidas e ao mesmo tempo não matar a nossa economia, à semelhança do que os outros países europeus estão a fazer", frisou a vice-presidente do Grupo Parlamentar do PS.

Já pela parte do PSD, Mónica Quintela disse que o seu partido, "com o sentido de Estado", manterá "uma postura de colaboração, tendo como primeiro e último escopo, sempre, o interesse nacional".





"Não nos pautamos por conveniências circunstanciais e aproveitamentos das manifestas e múltiplas falhas que o Governo tem tido, porque esse tipo de condutas, em plena situação de calamidade pública, é prejudicial aos interesses dos portugueses", frisou.

No entanto, a deputada e advogada de Coimbra criticou logo a seguir o Governo por ter "passado o verão como a cigarra, sem cuidar de preparar, como era a sua obrigação, a segunda vaga".





"Assim como censuramos a falta de articulação entre os ministérios da Segurança Social e da Saúde e que tem sido a causa do flagelo que tem assolado os lares onde residem tantos idosos. E não consigo calar a inaceitável falta de assistência dos doentes não covid-19 no Serviço Nacional de Saúde (SNS)", afirmou Mónica Quintela.