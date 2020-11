PCP: "Se alguém pensa que o estado de emergência vai resolver os problemas está enganado"

O PCP não concorda com a implementação de um novo estado de emergência, em Portugal, considerando que existem outros problemas associados à pandemia da covid-19 mais prementes. "Mas o estado de emergência responde a estes problemas concretos que inquietam tanto os portugueses", perguntou Jerónimo de Sousa aos jornalistas, depois da audiência com o Presidente da República, durante a tarde, no Palácio de Belém.O secretário-geral dos comunistas acusa o Governo de estar a ignorar as dificuldades reais dos trabalhadores, como na "questão dos mercados e feiras". "Se os feirantes não puderem realizar os seus negocios, vão à falência. Mas porque é que se impõe uma medida sobre estes feirantes?", interroga Jerónimo de Sousa, sublinhando que os mercados a céu aberto estão proibidos, durante a pandemia da covid-19, mas que os centros comerciais continuam a funcionar."Mesmo este exemplo a que assistimos na sexta-feira passada, de 17 quilómetros de fila na [ponte] Vasco da Gama. Para quê? Qual foi efeito de combate à pandemia de manter ali os cidadãos encerrados durante 4 horas, alguns com crianças?"(notícia em atualização)