Pelo padrão português só Reino Unido pode desconfinar

De acordo com os critérios estabelecidos para avançar com o levantamento das medidas de restrição em Portugal, só o Reino Unido teria luz verde para avançar. Portugal e Islândia, com um índíce de transmissibilidade de 1,02, talvez pudessem também seguir em frente.Os dados são do Instituto Ricardo Jorge (INSA), que colocam o R(t) do Reino Unido perto dos 0,80, com um número de novos casos acumulados a 14 dias por 100 mil habitantes perto dos 80. O país deve espera conseguir alcançar a imunidade de grupo já esta semana, quando superar os 73% da população vacinada.Em Portugal é preciso ter um R(t) abaixo de 1 e uma incidência inferior a 120 casos por 100 mil habitantes, embora o Governo admita desconfinar sem cumprir com algum destes requisitos, dependendo do resto do quadro pandémico.Quase lá, estão Portugal, que apresenta agora um R(t) acima de 1, a Islândia e a Finlândia. Com a incidência mais baixa da Europa (cerca de 30 casos por 100 mil habitantes), a Islândia tem um R(t) ligeirmente superior ao de Portugal. Já a Finlândia corresponde aos padrões no R(t), mas apresenta uma incidência levemente superior à meta dos 120.Mais longe de desconfinar, por outro lado, estão o Chipre e a Hungria, que batem recordes negativos em termos de ritmo de transmissibilidade e incidência, respetivamente. A Hungria apresenta um R(t) perto dos 0,90 (o que significa que o número de novos casos deve reduzir de dia para dia), mas tem nesta altura uma média superior a 960 novos casos diários por cada 100 mil habitantes. Já o Chipre apresenta um R(t) acima de 1,15 e uma incidência perto dos 480 novos casos por 100 mil habitantes.No quadrante mais a vermelho do quadro colorido apresentado por António Costa estariam ainda a Suécia, a Croácia, a Lituânia e a Grécia.