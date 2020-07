Pessoas confinadas em habitações com más condições sentem-se mais ansiosas

As pessoas que estiveram confinadas em habitações com piores condições em Portugal sentiram-se mais ansiosas, mais enclausuradas e viram o sono piorar durante a pandemia, revelam os resultados preliminares de um inquérito da Universidade de Coimbra.O inquérito, realizado pelo grupo de investigação em Geografia da Saúde da Universidade de Coimbra, conclui que as pessoas que tiveram que passar o período de confinamento em alojamentos com más ou muito más condições de habitação sentiram-se mais ansiosas, deprimidas e com pior sono, afirmou à agência Lusa a coordenadora do estudo, Paula Santana.Até ao momento, participaram no inquérito 1.681 residentes em Portugal: 41% vivem numa cidade grande, 39% numa vila ou pequena cidade e 19% em zonas rurais.A qualidade da habitação é boa ou muito boa apenas para 25% dos inquiridos."Os resultados sugerem que quem vive em habitações com maior isolamento acústico e térmico, com varandas ou espaço exterior (jardim ou quintal) ou tem na proximidade da residência oportunidade de utilizar um espaço público (verde ou azul - frente de rio ou mar), estava melhor preparada para os 'desafios' do confinamento, revelando valores percentuais mais baixos de ansiedade", salienta a professora catedrática da Universidade de Coimbra.De acordo com os resultados preliminares do estudo, 25% dos inquiridos cuja habitação apresenta más ou muito más condições sentiram-se "muito enclausurados", 35% apresentaram elevados níveis de ansiedade e 40% reportaram que dormiram pior, sendo os níveis todos inferiores para quem referia viver numa habitação com condições boas ou muito boas.A falta de acesso a um espaço verde na área da residência também parece contribuir para aumentar o sentimento de enclausuramento, nota o estudo.Nas cidades grandes, "menos de 20% das pessoas que têm acesso a uma área verde perto de casa sentiram-se muito enclausuradas, mas mais de 30% das que não têm acesso sentiram-se assim"."Em relação à alimentação, cerca de 25% dos que vivem numa habitação com condições más ou muito más reportou ter uma alimentação pior, contra cerca de 16% dos que vivem numa habitação com condições boas ou muito boas", referiu a investigadora.Dos inquiridos, cerca de um terço deixou de praticar atividade física, sendo que os que mais reduziram a atividade física "são os que têm piores condições de habitação", salientou.Segundo Paula Santana, os resultados preliminares não revelam "grandes diferenças" entre o espaço rural e o meio urbano na forma como as pessoas estão a viver a pandemia, "quando se deixa de ter em conta a qualidade da habitação".O estudo está a ser realizado no âmbito de um inquérito internacional, disponível em 13 línguas (https://surveys.uc.pt/index.php/992535?lang=pt), sendo que o grupo de investigação aguarda agora resposta a uma candidatura a financiamento da Fundação para a Ciência e Tecnologia, para fazer um 'follow up' junto dos inquiridos nacionais.Os resultados preliminares dizem respeito ao inquérito realizado entre 15 de abril e 15 de maio, sobre o impacto da covid-19 na família e na comunidade.