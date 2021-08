Pessoas recuperadas da covid-19 podem ser vacinadas passados 90 dias

A partir desta quarta-feira, 1 de setembro, pessoas infetadas com covid-19 podem ser vacinadas passados 90 dias da notificação do caso, avança a task force para a vacinação contra o coronavírus.Para tal basta que esses utentes se desloquem a qualquer centro de vacinação de Portugal Continental à sua escolha, recorrendo à modalidade "Casa Aberta". Até agora os doentes recuperados tinham de esperar seis meses antes de ser vacinados, mas esse intervalo foi, assim, reduzido para três meses, refere a equipa que está a coordenar o plano de vacinação."Esta situação resulta de uma decisão da DGS que será vertida numa alteração à norma 002/2021, a divulgar oportunamente", pode ler-se no comunicado da task force.