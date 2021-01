As farmacêuticas Pfizer e BioNTech vão reforçar a capacidade de produção da vacina contra a covid-19 e deverão alcançar os 2 mil milhões de doses este ano, mais 700 milhões do que a anterior estimativa, indicou esta segunda-feira a BioNTech, avança a Bloomberg.



A BioNTech conta com uma nova fábrica em Marburgo, na Alemanha, que deverá ficar operacional no final de fevereiro, para aumentar consideravelmente a capacidade de produção.





As novas instalações terão uma capacidade de produzir até 750 milhões de doses anuais, refere a farmacêutica alemã.A Pfizer e BioNTech previam terminar este ano com 1,3 mil milhões de doses da vacina produzidas.