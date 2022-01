Polícia italiana descobre fraude de 440 milhões em ajudas concedidas no âmbito da pandemia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os agentes estão a levar a cabo várias medidas, incluindo oito detenções, em várias cidades italianas, que afetam membros de uma organização criminosa sediada em Rimini (centro), mas que se ramificou em todo o território nacional.No total, são 78 as pessoas investigadas nesta operação, explicou a polícia em comunicado.São acusadas de terem falsificado os documentos para receberem de forma fraudulenta fundos e créditos fiscais do Estado, como os chamados rendimentos de cidadania, auxílios ao arrendamento e à recuperação de edifícios e à reestruturação de fachadas, investindo depois os lucros em criptomoedas e metais preciosos.A investigação da Polícia Financeira de Rimini indica que mais de 100 empresas estiveram envolvidas, criadas especificamente com o objetivo de receber estas ajudas.