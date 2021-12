Porto: Maus Hábitos cria posto de testagem para portadores de bilhetes para eventos

O bar Maus Hábitos, no Porto, vai passar a ter um posto de testagem à covid-19 à entrada, para os portadores de bilhetes para espetáculos naquele espaço, anunciou hoje a sala."De acordo com as novas regras de acesso a espetáculos (concertos e 'clubbing' a decorrer entre quintas-feiras e sábados) é obrigatória a apresentação de resultado negativo de teste à covid-19, mesmo para quem está vacinado. [...] De forma a fazer frente a esta circunstância, o Maus Hábitos numa parceria com a farmácia 'A Tua Farmácia', terá um centro de testagem à covid-19 nas suas instalações, válido para todos os portadores de bilhetes pré-comprados para eventos que decorram no Maus Hábitos de quinta-feira a sábado", pode ler-se em comunicado.O centro de testagem vai funcionar das 15:00 às 19:00 e o atendimento é feito por ordem de chegada, sujeito ao 'stock' existente. Cada espectador poderá fazer quatro por mês.A programação do Maus Hábitos para este mês conta com múltiplos eventos, desde Sensible Soccers (hoje) a Cosmic Mass (dia 30), com Filipe Sambado (sexta-feira), Maria Reis (dia 09), Scúru Fitchadu (dia 16) e Manel Cruz (dia 23) pelo meio, entre outros.