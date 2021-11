Portugal com 1.074 novos casos de covid-19 e nove mortes nas últimas 24 horas

O boletim divulgado pela Direção-Geral de Saúde (DGS) esta quarta-feira dá conta de 1.074 casos por covid-19 e nove mortes nas últimas 24 horas.A região Centro é a que concentra mais novos casos, com 336 novas infeções, seguida por Lisboa e Vale do Tejo, onde foram registados mais 320 casos em 24 horas.No que diz respeito aos nove óbitos que constam deste boletim, três das mortes foram registadas em Lisboa e Vale do Tejo, duas no Centro, outras duas no Algarve e uma no Alentejo.O número de internamentos nos hospitais é agora de 384, mais 12 do que no boletim anterior. Também o número de pessoas internadas em unidades de cuidados intensivos aumentou para 67, mais oito nas últimas 24 horas.Nas últimas 24 horas, registaram-se mais 1.163 pessoas recuperadas da covid-19.O boletim desta quarta-feira atualiza, como é habitual, os dados sobre a incidência e o índice de transmissibilidade, o chamado R(t).Face aos dados da anterior atualização, feita na segunda-feira, dia 1 de novembro, a incidência subiu a nível nacional e no continente.A nível nacional, há agora 104,3 casos de infeção por covid-19 por cem mil habitantes, contra os 101,5 casos de infeção registados no último boletim. No continente, a incidência é agora de 104,4 casos, contra os 101,9 casos da atualização de segunda-feira.Já o R(t), que tinha caído para 1,05, é agora de 1,03, tanto no continente como a nível nacional.