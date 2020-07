Portugal com 127 novos casos e seis mortes por covid-19

O número de vítimas mortais em Portugal devido ao novo coronavírus aumentou para 1.697, mais seis óbitos face a ontem, quando estavam contabilizados 1.691, anunciou a Direção Geral de Saúde (DGS) esta terça-feira, 21 de julho.O número de óbitos é superior ao anunciado ontem (2) e à média dos últimos sete dias (4).O número de infetados (casos confirmados) aumentou 0,26% para 48.898, o que representa 127 novos casos em 24 horas, a menor subida diária desde 11 de maio. Ontem tinha sido anunciado um aumento de 0,28% para 48.771. Esta é a primeira vez que se registam menos de 200 novos casos em dois dias consecutivos desde 25 de maio.A taxa de crescimento do número de infetados baixou (0,26% contra 0,28% ontem) sendo mesmo o menor valor desde o início da pandemia. Em termos absolutos o número de novos casos é o mais baixo desde 11 de maio e compara com a média diária dos últimos sete dias de 264.

Lisboa e Vale do Tejo com 80% dos casos

Na região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) registaram-se 101 novos casos (contra 108 ontem), o que representa 80% do total de novos casos no país. Os seis novos óbitos foram todos registados em LVT.



Fora de LVT registaram-se apenas 26 novos casos, o que representa o número mais baixo desde 14 de junho.



Tendo em conta o número de infetados e de vítimas mortais, a taxa de letalidade é de 3,47%, idêntica à de ontem e o valor mais baixo desde 17 de abril e que compara com o pico de 4,37% registado no início deste mês.



No que diz respeito aos doentes recuperados, existem agora 33.769 casos, mais 222 do que o reportado sexta-feira (33.547).

Casos ativos em mínimo desde 4 de julho

Os dados da Direção-Geral de Saúde (DGS) indicam que dos quase 49 mil casos confirmados, 439 estão internados em hospitais, menos 15 do que ontem (454), correspondendo a 3,27% dos casos ativos (3,35% ontem).



No que diz respeito aos doentes internados nas Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), registam-se 62 pacientes, mais um do que na véspera, que representam 0,46% dos casos ativos.



O número de casos ativos baixou em 101 para 13.432, o que representa 27,47% do total de casos confirmados, a percentagem mais baixa desde o início da pandemia, e o número mais baixo desde 4 de julho.



Segundo o boletim diário da DGS, há 827 mortos no Norte, 570 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 251 no Centro e 19 no Alentejo. Os Açores registam 15 óbitos, o Algarve tem 15 falecidos e a Madeira continua sem vítimas mortais a lamentar.

(Notícia atualizada)