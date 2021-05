Portugal com 158 novos infetados e mais uma morte

Portugal arrancou a semana com mais 158 novos casos de coronavírus e apenas uma morte, segundo informa o boletim diário da Direção Geral da Saúde (DGS).





Internadas estão agora mais 9 pessoas do que no domingo, o que levanta o número de internados no país para os 277. Já as unidades de cuidados intensivos dão conta de menos uma pessoa aos cuidados dos hospitais desde domingo.





Leia Também Portugal é o país da UE com menos novos casos diários de covid por milhão de habitantes

O relatório dá ainda conta de mais 813 contactos em vigilância e 368 recuperados o que, face ao número de novos casos, diminui o número de casos ativos em todo o país para os 22.102.A zona do país onde a pandemia continua a ter um maior impacto, ao nível de novos contágios, é o Norte, que registou 70 novos casos - mais do que qualquer outra região em todo o território nacional. Destaque ainda para Lisboa e Vale do Tejo, que registou mais 34 casos e a única morte do país. Açores e a zona Centro registaram 16 novos casos novos, cada uma. Todas as restantes regiões reportaram menos de 10 novos casos.Quanto ao efeito dos novos dados nas métricas nacionais, a incidência a 14 dias (utilizada como critério para o controlo da pandemia) está agora a rondar os 53,8 casos por 100.000 habitantes. Na sexta-feira o valor registado para este indicador era de 57,7.Já o Rt mantém-se em 0,92 - o mesmo valor registado na sexta-feira.