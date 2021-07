Portugal com 16 mortes e 3.622 novos casos de covid

Portugal registou 3.622 novos casos de infeção pelo SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas e 16 vítimas mortais, indica o boletim diário da Direção-Geral de Saúde (DGS) divulgado esta quinta-feira.Ao nível da pressão sobre o SNS, os dados são mistos. O total de internados caiu de 867 para 860, aliviando do máximo desde 16 de março. Já o número de pacientes em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) subiu em sete, para 178.A DGS dá conta de mais 2.765 doentes dados como recuperados, para um total de 873.008, o que significa que os casos ativos - que abatem aos casos reportados os doentes recuperados e as mortes - aumentaram em 841, para 52.988.Lisboa e Vale do Tejo (LVT) registou 9 das 16 mortes reportadas no país, tendo outras quatro ocorrido no Norte, duas no Algarve e uma no Centro.LVT foi também a região com maior número de novas infeções: 1.606. Seguiu-se o Norte, com 1.314.Foram ainda reportados 218 casos no Centro, 335 no Algarve, 71 no Alentejo, 45 nos Açores e 33 na Madeira.