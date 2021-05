Portugal com 2 mortes e mais 387 casos de covid. Incidência e R(t) voltam a baixar

Desde o início da pandemia faleceram, 4 de maio, registou 10 mortes por covid, sendo

Nos últimos 14 dias, Portugal acumulou 56,8 novos casos por 100 mil habitantes, tendo por base a estimativa de população mais recente do Instituto Nacional de Estatística (INE) e os dados divulgados diariamente pela DGS. Este indicador, muito utilizado internacionalmente para medir a propagação do vírus e critério determinado pelo Governo para considerar os concelhos em risco, fica abaixo de metade do limite de 120 casos por 100 mil habitantes definido pelo Governo para o plano de desconfinamento.





Doentes graves em mínimo desde 23 de setembro





O relatório da DGS mostra 513 pacientes dados como recuperados, elevando o total de recuperações para 798.414.





Assim, os casos ativos, que são calculados subtraindo ao total de casos confirmados os doentes recuperados e os óbitos, desceram em 128, para 22.705, mínimo desde 24 de setembro.





No diz respeito aos números nos hospitais os dados são mistos. Há mais um paciente internado em Portugal, o que coloca o total em 297.





No que respeita aos casos mais graves, de doentes internados em unidades de cuidados intensivos (UCI), há menos quatro doentes, colocando o total de pacientes internados em UCI nos 83, o valor mais baixo desde 23 de setembro.







Lisboa e Vale do Tejo abaixo dos 100 casos pelo 4.º dia





Dos novos casos identificados no país, 171 foram registados no Norte, o que representa 44% do total nacional.





Dos restantes novos casos, 88 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo (LVT), 59 no Centro, 23 na Madeira, 20 nos Açores, 14 no Algarve e 12 no Alentejo. Este foi o quarto dia consecutivo em que LVT somou menos de 100 novos casos diários, o que não sucedia desde abril do ano passado.



No que toca aos óbitos, uma das mortes ocorreu em LVT e a outra na região Centro.