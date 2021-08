Portugal com 2.112 novos casos de covid-19 e 9 mortos

de acordo com o boletim divulgado este domingo pela Direção-Geral de Saúde (DGS).O número de internamentos baixou para 708, menos 27 do que ontem. Em contrapartida, os internamentos em cuidados intensivos tiveram uma subida ligeira, situando-se agora nos 152, mais sete do que sábado.

Por regiões, o Norte foi aquela em que se verificaram mais novas infeções, 802 no total. Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram reportados 657 novos casos, no Algarve contabilizaram-se 198. No Centro registaram-se 309 e no Alentejo 62.Na Madeira foram detetados 28 casos e nos Açores 26.