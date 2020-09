Nas últimas 24 horas foram contabilizados em Portugal mais 231 casos de infetados pelo novo coronavírus, que elevaram o total para 58.243, segundo os dados revelados pela Direção Geral de Saúde (DGS) esta terça-feira, 1 de setembro.





Assim, os casos confirmados registaram uma subida de 0,4%, ligeiramente inferior ao aumento de 0,42% observado ontem, dia em que se juntaram à lista 244 novos casos.





Foram ainda registados mais dois óbitos, que aumentaram o total de mortes devido à covid-19 para 1.824. Ontem, haviam sido contabilizadas três fatalidades. Os dois óbitos das últimas 24 horas aconteceram na região de Lisboa e Vale do Tejo, que viu o total crescer para 668.Já no que respeita ao número de internados, o acréscimo foi de apenas um caso para um total de 350, enquanto os pacientes mais graves, internados em unidades de cuidados intensivos, são agora mais três, para um total de 44 casos.

Lisboa e Vale do Tejo supera os 30 mil casos

Lisboa e Vale do Tejo representou, à semelhança de ontem, 52% dos novos casos identificados no país. Aqui, foram contabilizados, nas últimas 24 horas, 119 novos casos, que levaram a região a ultrapassar a marca dos 30 mil infetados, com um total de 30.040.





Dos restantes 112 novos casos, 82 foram no Norte, 23 no Centro, três no Alentejo, 3 na Madeira e um nos Açores. No Algarve, o número de casos não aumentou, permanecendo esta região com um total de 1.112 infetados.