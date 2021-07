Portugal com 3.009 novos casos e 10 mortes por covid

Portugal registou 3.009 novos casos de infeção pelo coronavírus. Foram ainda reportadas 10 mortes associadas à covid-19, segundo o boletim da Direção-Geral de Saúde (DGS) divulgado esta quinta-feira.Com os dados hoje publicados, o total de casos desde o início da pandemia ascende a 963.446, enquanto as vítimas mortais são 17.330.Os internamentos voltaram a aumentar, com mais 20 doentes em hospitais, para um total de 954. Destes, 208, mais oito do que na véspera, estão em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).O relatório dá conta de 2.868 novos doentes recuperados, para um total de 894.555. Assim, os casos ativos - calculados abatendo ao total de casos os doentes dados como recuperados e os óbitos - subiram em 131, cifrando-se em 51.561.Lisboa e Vale do Tejo (LVT) foi a região com maior número de novas infeções, reportando 1.156 novos casos. Seguem-se o Norte, com 1.032, o Centro, com 330, o Algarve, com 241, e o Alentejo, com 168. Nos Açores foram reportados 66 novos contágios e na Madeira 26.No que concerne aos óbitos, Lisboa e Vale do Tejo, Norte e Algarve registaram três mortes cada, enquanto os Açores reportaram uma vítima mortal.