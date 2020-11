Portugal com 45 mortes devido à covid-19. Doentes recuperados com maior subida em cinco meses

O número de infetados pela covid-19 em Portugal aumentou para 149.443, o que representa 2.596 novos casos nas últimas 24 horas, de acordo com os dados revelados esta terça-feira, 3 de novembro, pela Direção Geral de Saúde (DGS).





Este número traduz uma subida face a ontem, dia em que foram conhecidos os dados de domingo, tipicamente mais baixos – quando foram reportadas 2.506 novas infeções.





Quanto às mortes relacionadas com o novo coronavírus, são agora mais 45, menos uma do que o recorde diário da véspera. Até ao momento, a covid-19 já provocou um total de 2.635 vítimas mortais no país.





Pela positiva, os casos de recuperados aumentaram em 3.295, mais do dobro que ontem (1.523) e a maior subida diária desde 24 de maio para um total de 86.589. A 24 de maio, a DGS fez uma expressiva atualização dos dados, tendo contabilizado mais de 9.800 pacientes dados como recuperados, o que levou também a uma redução de mais de 9.700 no número de casos ativos.





Assim, os casos ativos, que são calculados subtraindo ao total de casos confirmados os doentes recuperados e os óbitos, diminuiram em 744, para 60.219, também a maior redução diária em mais de cinco meses.





Após os dados de hoje, a média diária de novos casos dos últimos sete dias é agora de 3.573, uma descida face ao máximo histórico de 3.673 da véspera.



Nos últimos 14 dias Portugal acumulou 443,93 novos casos por 100 mil habitantes. Este indicador, muito utilizado internacionalmente para medir a propagação do vírus, fixou um novo recorde e aumentou face aos 436,94 de ontem.





Doentes graves com maior aumento em seis meses





O número de internamentos atingiu um novo recorde desde o início da pandemia, de 2.349 pacientes, mais 94 em relação a ontem.





Também os casos mais graves, de internados em unidades de cuidados intensivos, alcançaram o número mais alto desde o início da pandemia, estando já nos 320. A DGS dá conta de um aumento de 26 doentes graves, a maior subida diária desde 14 de abril.





Norte com 60% dos novos casos





Dos 2.596 novos casos confirmados, mais de metade (60%) foram registados no norte do país, que viu o total de infeções subir em 1.547 para 67.692.





Já Lisboa e Vale do Tejo registou mais 626 novos casos, aumentando o total para 61.690.





Dos restantes, 292 foram registados no centro, 57 no Alentejo, 47 no Algarve, 19 na Madeira e 8 nos Açores.





Também no que respeita às vítimas mortais, a maioria aconteceu no norte (21), seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo, com 18, e o centro, com 5. No Alentejo foi confirmado um óbito.