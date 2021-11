Portugal com 491 novos casos de covid-19 e cinco mortes nas últimas 24 horas

O boletim divulgado pela Direção-Geral de Saúde (DGS) esta segunda-feira dá conta de 491 casos por covid-19 e cinco mortes nas últimas 24 horas.



A região de Lisboa e Vale do Tejo concentra mais de 38% dos novos casos, com 189 infeções, seguida pela região Norte do país, onde foram registados mais 125 casos em 24 horas.





Leia Também Portugal com 763 novos casos de covid-19 e uma morte

Leia Também Salários baixos em Portugal foram dos mais penalizados na pandemia

No que diz respeito aos cinco óbitos que constam deste boletim, três das mortes foram registadas na região Centro, uma na região de Lisboa e Vale do Tejo e uma no Algarve.O número de internamentos nos hospitais portugueses é agora de 360, mais 25 do que no boletim anterior. Também o número de pessoas internadas em unidades de cuidados intensivos aumentou, passando para 60 (mais um nas últimas 24 horas).Há mais 436 pessoas recuperadas da covid-19 nas últimas 24 horas.O boletim desta segunda-feira atualiza, como é habitual, os dados sobre a incidência e o índice de transmissibilidade, o chamado R(t).Face aos dados da anterior atualização, feita na sexta-feira, dia 29 de outubro, a incidência subiu a nível nacional e no continente.A nível nacional, há agora 101,5 casos de infeção por covid-19 por cem mil habitantes, contra os 97,4 casos de infeção. No continente, a incidência é agora de 101,9 casos, contra os 97,6 casos da atualização de sexta-feira.Já o R(t), que tinha estabilizado nos 1,08, é agora de 1,05, tanto no continente como a nível nacional.(Notícia atualizada)